Ancona: incidente fra 3 auto, divelta una cabina di gas metano, due morti. Comune: “Non uscire da casa”

A causa di una fuga di gas dovuta ad un incidente, in cui sono morte due persone, il Comune di Ancona ordina a tutta la popolazione di Torrette di non uscire di casa

Non uscite di casa. È quanto si legge in un post pubblicato dal Comune di Ancona su Facebook. “Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di NON USCIRE da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada”, si legge nel messaggio.

Le squadre dei vigili del fuoco nel frattempo sono impegnate in via Esino per l’incidente stradale che ha coinvolto tre macchine. Divelta nello scontro una cabina di distribuzione del gas metano in media pressione, due le persone morte. Interrotta la fornitura di gas all’Ospedale Regionale e alle abitazioni circostanti.