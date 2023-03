Si accoda per due anni alle auto col Telepass: anziano nei guai

Anziano si accoda per due anni alle auto con il Telepass per non pagare: accusato di “ insolvenza fraudolenta”

Quante volte prendendo la metropolitana vi sarà capitato, obliterando il biglietto, di beccare il fenomeno di turno che entra insieme a voi sfruttando i secondi d’apertura del tornello. Una scena che avviene abitualmente nei mezzanini di tutto il mondo, ma non ve la immaginereste mai ai caselli autostradali. Eppure un anziano signore, ospite di una casa di riposo di Fiugi, deve aver pensato che fosse una bella idea. Pare infatti che per quasi due anni abbia viaggiato sull’autostrada senza pagare il pedaggio, accodandosi alle vettura che lo precedeva sulla barriera Telepass e passando come nulla fosse.