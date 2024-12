Babbo Natale esiste, e vive a Calizzano

A Calizzano, in provincia di Savona, un uomo ha trovato la letterina di una bimba brianzola. E si è trasformato in Babbo Natale, con l’aiuto dei compaesani

La magia del Natale è diventata realtà a Calizzano, in provincia di Savona, e ad Alzate Brianza, nel comasco. Tutto inizia il 15 dicembre, quando Giovanni Rasetto si dirige verso il suo pollaio, sulle colline dell’entroterra ligure. La sua attenzione viene catturata da un palloncino, ormai un po’ sgonfio, incastrato tra i rami di un albero. Dalla cordicella pende una lettera, che Rasetto apre e legge. È firmata da Alice, una bimba di due anni di Alzate Brianza, ed è indirizzata a Babbo Natale.

La letterina, che ha volato per 300 chilometri verso sud, contiene un’unica richiesta: una bicicletta. Incuriosito, Rasetto porta la busta nel bar di Calizzano e ne parla con i compaesani. Sono tutti colpiti, incuriositi. E presto la titolare, Caterina, decide di agire. Contatta i funzionari del piccolo comune e chiede loro, sfruttando i canali appropriati, di sentire i colleghi di Alzate Brianza per cercare di identificare la bambina.

Nel giro di pochi giorni arriva una risposta: è il numero di telefono dei genitori di Alice. Così, fomentati dal successo, i calizzanesi fanno a gara per donare qualche euro per esaudire i desideri della bimba. E, in men che non si dica, si trova una piccola bicicletta.

Il 21 dicembre Giovanni Rasetto parte con due amici e raggiunge il piccolo comune nel comasco. Qui, vestito da Babbo Natale e con la bici tra le mani, bussa a casa di Alice. Che lo accoglie con gli occhi illuminati, incredula di trovarsi davanti al vero Babbo Natale. Non ci sono dubbi, non può che essere il vero Babbo Natale: ha la sua letterina, e porta il regalo che gli ha chiesto.

E così, tra fotografie, ringraziamenti e tanta allegria, Alice può festeggiare al meglio il suo Natale. Tutto grazie ai cuori di due paesini che, invece di ignorare una busta come a migliaia ne vengono lanciate ogni anno, ha scelto di abbracciare appieno lo spirito natalizio. Anche nel 2024, la magia del Natale ha fatto il suo dovere.

Di Umberto Cascone