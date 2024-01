Bimbo con sindrome di Down quasi investito, rallentava il traffico: il post della mamma

La vicenda che stiamo per raccontarvi è avvenuta negli scorsi giorni su lungo Adda a Tirano in provincia di Sondrio. Una mamma e il suo bimbo con la sindrome di Down stavano attraversando la strada quando il piccolo è andato in crisi , fermandosi per alcuni minuti in mezzo alla carreggiata. A quel punto uno dei conducenti li ha sorpassati, sfiorando il piccolo e insultandoli. Una scena vergognosa raccontata dalla madre sui social senza rabbia né risentimento, c on parole che suonano come un insegnamento di vita:

