Condizioni delicate, Berlusconi passerà la notte al San Raffaele

Silvio Berlusconi resterà in ospedale per questa notte e potrebbe profilarsi un ricovero di più giorni. Le sue condizioni, infatti, sono state definite ‘delicate’ da fonti non ospedaliere vicine al leader di Forza Italia, che passerà la notte ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica.

Sembrerebbe la stessa infezione presentatasi a gennaio e marzo, seguendo le parole di Antonio Tajani: “Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente”.