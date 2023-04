Il leader di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva, cardiochirurgica, al San Raffaele di Milano per problemi polmonari

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva, cardiochirurgica, al San Raffaele di Milano per problemi polmonari. L’ex premier si sarebbe presentato all’ospedale con affanno respiratorio. Solo pochi giorni fa era stato dimesso dallo stesso ospedale per dei controlli, lo scorso 30 marzo.

A breve è attesa la visita della figlia maggiore, Marina. Al momento le condizioni del leader di Forza Italia, 86 anni, risultano stabili.