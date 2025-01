Bimba rapita, una terribile ossessione

Una storia che mette i brividi, che per fortuna si è risolta in breve tempo: rapire una bimba e portarsela via

È una vicenda che mette i brividi, che sembra la sceneggiatura di una serie tv invece è accaduto davvero quello di cui nelle ultime ore sta parlando tutta Italia. Della neonata rapita da una clinica di Cosenza, rapita da una coppia che sul rapimento lo preparava da tempo. Lei, che si è spacciata per infermiera, ha tolto la bimba, Sofia, dalle mani della nonna, per portarla, così aveva detto, a fare un controllo. Invece quella bambina la donna, che si chiama Rosa, l’ha portata via. La aspettava il marito Moses, la aspettava e entrambi aspettavano quel momento da tempo. Sì perché rapire un bambino, in realtà doveva essere un maschietto quello da portare via, era un progetto che avevano elaborato da tempo. Avevano addirittura addobbato la casa per l’arrivo del neonato, lei aveva annunciato sui social la nascita di un figlio.

Tutto falso, nessuna gravidanza, solo il progetto di rapire un bimbo e portarselo via. Una storia che mette i brividi, che per fortuna si è risolta in breve tempo e nel migliore dei modi grazie al lavoro della polizia di Cosenza che, visionati i filmati, ha individuato i due e li ha rintracciati a casa. Dove c’era la piccola Sofia, nata da appena un giorno e già strappata alle braccia dei genitori. Una storia, dicevamo, incredibile, anche per la lucidità con cui questa coppia ha portato avanti il folle piano, iniziato già da giorni recandosi proprio vicino alla clinica per comprare dei dolci. Ma ancora molto prima, con una gravidanza simulata per nove mesi. Ora i due sono naturalmente stati arrestati ma ciò che conta è che Sofia è di nuovo con i suoi genitori.

Di Annalisa Grandi