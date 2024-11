Blanco, il cane seviziato e salvato dall’Oipa a Salerno

Il cane che vedete in queste immagini si chiama Blanco. È la mascotte del Terminal Bus di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Da tempo stazionava dove pendolari e viaggiatori partono ogni giorno ed era amato, conosciuto e coccolato. Seguito dai volontari, che avevano cercato di trovargli adozione, da un paio di giorni era sparito. È stato ritrovato così, dalla ragazza che se ne prende cura. Ustionato con l’olio bollente. Torturato, allo scopo di ucciderlo.

La sezione locale di Oipa ha lanciato un appello affinché chiunque abbia visto qualcosa parli. Il cane è ricoverato in clinica, intossicato. In strada non tornerà più, i volontari se ne prenderanno cura finché non troverà adozione. Ma la sua è l’ennesima aberrante storia di violenza su un animale indifeso, amato e conosciuto da molti. Che probabilmente si è fidato di una mano che invece che accarezzarlo ha provato a ucciderlo.



Di Annalisa Grandi