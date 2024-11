Bologna, corteo di CasaPound: scontri tra polizia e antifascisti – IL VIDEO

Non è finito bene il presidio democratico e antifascista promosso dall’Anpi, Cgil e centrosinistra – che ha visto la presenza della leader del PD, Elly Schlein -, in risposta alla manifestazione di estrema destra di Casapound e Rete dei patrioti, tenutasi oggi a Bologna.

Gli scontri tra i manifestanti del corteo antifascista e la polizia, in tenuta antisommossa, sono avvenuti sulla scalinata del Pincio. Il gruppo si era diretto in via Indipendenza per raggiungere la zona vicina dove si trova il gruppo di Casapound., poi è entrato in contatto con la polizia a più riprese nel parco della Montagnola, tra lanci di oggetti e petardi.

“Non credo sia stata una scelta giusta quella di fare manifestare le destre estreme a pochi metri dalla stazione di Bologna che è ancora per tutto il Paese una ferita aperta, per cui le famiglie delle vittime della strage hanno dovuto lottare per 40 anni per sentenze che chiariscono la responsabilità dell’estrema destra”, ha dichiarato Elly Schlein.

Di Matilde Testa