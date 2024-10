Bomba d’acqua su Ischia, strade come fiumi

Strade come fiumi a Ischia dove in un’ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua. Sull’isola si sono registrati diversi allagamenti che in queste ore stanno mettendo in seria difficoltà gli abitanti.

La bomba d’acqua è stata immediata e del tutto inaspettata, la Protezione Civile non aveva diramato alcuna allerta e ha colto la popolazione di sorpresa.

di Angelo Annese