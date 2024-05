“Buon compleanno Giulia, vorrei che il vento ti spettinasse i capelli creando infiniti intrecci che ti portano a noi. Vorrei che tu potessi correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie mentre il sole lavora per creare la tua meravigliosa ombra”. Un messaggio dolce e straziante, quello pubblicato sui social da Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa a fine maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Un messaggio per quello che sarebbe stato il trentesimo compleanno di Giulia. Che avrebbe festeggiato da mamma del piccolo Thiago. E invece Giulia è morta e Thiago non è mai nato. Un dolore immenso, quello della famiglia di questa giovane donna, un dolore che la sorella racconta con queste parole struggenti: “Vorrei sentire la tua mano calda poggiarsi sulle mie spalle contratte e spezzate dal dolore, sussurrarmi all’orecchio che hai trovato la tua strada. Vorrei spezzare l’incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando sulle tue trenta candeline, come se potessi soffiare via tutto il male. Vorrei per entrambe le pace che solo il tempo può portare e l’amore che continua a vivere oltre i confini del tempo. Buon compleanno”.



Di Annalisa Grandi