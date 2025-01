Caivano, Mattarella: “Auguro a questi ragazzi un futuro di benessere e cultura” – Il Video

“Voglio fare gli auguri più grandi alla comunità di Caivano, auguri per il futuro dei ragazzi, auguri non sono solo per l’anno cominciato ma per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi, perché su di loro sono le speranza che la comunità ha a cuore”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della messa al Parco Verde di Caivano, ringraziando don Patriciello “per l’opera che presta e per ringraziarlo di questa magnifica celebrazione”.

Il capo dello Stato ha auspicato per “i bambini e i ragazzi un futuro di crescita di impegno, di benessere, di cultura e di impegno professionale. Ed è questo l’augurio che rivolgo a tutta la comunità”.