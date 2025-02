Campi Flegrei, si trema ancora, gente in strada, la paura sale

Il divano che sembra muoversi, come spostato da un joystick, per poi essere scosso a ripetizione. A seguire, quella sensazione di straniamento che non passa, con l’attenzione esasperata ai dettagli in attesa della scossa successiva. Questo è accaduto questa notte a circa 30 km dall’epicentro della scossa di stanotte – magnitudo 3.9 – nell’area dei Campi Flegrei. Figurarsi lo stato d’animo di chi vive in prossimità dei punti in cui sono registrate le scosse bradisismiche. Una furia di scosse nell’ultimo anno e mezzo, un incubo.

Alcune lasciano il segno, come quella di stanotte che sarà ricordata a lungo, quasi quanto quella dello scorso maggio, di magnitudo 4.4, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la più intensa dal 1982, che ha provocato danni strutturali, specie a Pozzuoli.

Nell’area flegrea, dal comune puteolano (dove le scuole oggi sono chiuse) a Bacoli, sino ai quartieri occidentali di Napoli (Fuorigrotta, Pianura, Quarto) si vivono momenti di angoscia. Otto scosse solo nell’ultima notte, altre anche negli ultimi minuti. Lo stato d’allarme è decisamente alto, stanotte i residenti si sono riversati per strada, segnati, impauriti da quel moto ondulatorio sussultorio successivo alla mezzanotte lungo decine di – eterni – secondi, avvertito praticamente ovunque a Napoli. Un tam tam che si è spostato sui social. A Fuorigrotta centinaia di auto si sono piazzate per strada, incolonnate, temendo che lo sciame sismico – come poi è avvenuto – non si fermasse. Al momento non ci sarebbero danni, come emerso dalle dieci verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco. E’ atteso nelle prossime ore l’arrivo del capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano. L’ansia di queste ore spinge i residenti a invocare una maggiore presenza delle istituzioni.



A inizio gennaio è entrato in fase operativa il decreto Campi Flegrei, con 50 interventi per fronteggiare gli effetti del bradisismo e del fenomeno sismico. Un pacchetto da 184 milioni di euro, con la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e delle infrastrutture pubbliche, in particolare per 19 istituti scolastici, mentre il programma per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche comprende invece l’individuazione di 14 interventi infrastrutturali (arterie stradali, idrico, fognario, suolo). I lavori sono diretti dal Commissario straordinario, Fulvio Maria Soccodato.