Cani e gatti potranno viaggiare nella cabina degli aerei. Le nuove regole

Per chi ha cani o gatti una bellissima notizia: potranno tutti viaggiare in cabina negli aerei insieme ai padroni. Una decisione del ministero dei Trasporti che sarà ratificata lunedì dal cda di Enac. Una notizia che cambia molto, soprattutto per chi possiede animali di grosse dimensioni. Fino ad oggi infatti in cabina si potevano portare solo gli animali che stavano dentro un trasportino da mettere sotto il sedile. Per intenderci, quelli con peso massimo di 7 o 10 chili contenitore compreso, a seconda delle compagnie. Quindi quasi tutti i gatti ma non molti cani. Questo naturalmente per le compagnie “di bandiera” perché le low cost fino ad oggi di norma non consentivano il trasporto di animali.

Cani e gatti negli aerei. Le “vecchie” regole

In tutti i casi, quelli di grossa taglia finora dovevano viaggiare in stiva nella cabina pressurizzata. Un’esperienza spesso traumatica, per gli animali, ma anche per i padroni, e un vincolo che in alcuni casi convinceva le persone a lasciare a casa i propri amici a quattro zampe per evitare proprio lo stress e il disagio del viaggio in stiva. Senza contare che in passato è capitato che gli animali si sentissero male durante il viaggio, senza poter essere soccorsi dai padroni e che quindi quei viaggi in aereo si rivelassero fatali. Tanto che spesso il trasporto in aereo veniva sconsigliato. Dagli stessi veterinari.

Ma ora si cambia

Ora invece si cambia: sia cani che gatti dovranno essere trasportati, se di grosse dimensioni, in apposite gabbie e potranno “sedere” in un posto accanto ai padroni a patto che naturalmente le gabbie siano assicurate con le cinture. Resta da capire quali sovrapprezzi verranno applicati. E quanti animali ciascun passeggero potrà portare con sé. Ma di certo, per chi ha un cane o un gatto, questa è una gran bella notizia.

di Annalisa Grandi