Caso Ramy, le immagini dell’incidente – Il Video

La sera del 7 gennaio il tg3 ha mandato in onda il video delle telecamere che svela finalmente l’esatta dinamica dell’incidente in cui Ramy Elgalm ha perso la vita

La sera del 7 gennaio il tg3 ha mandato in onda il video delle telecamere che svela finalmente l’esatta dinamica dell’incidente in cui Ramy Elgalm ha perso la vita

La sera del 7 gennaio il tg3 ha mandato in onda il video delle telecamere che svela finalmente l’esatta dinamica dell’incidente in cui Ramy Elgalm ha perso la vita

La sera del 7 gennaio il tg3 ha mandato in onda il video delle telecamere che svela finalmente l’esatta dinamica dell’incidente in cui Ramy Elgalm ha perso la vita

La sera del 7 gennaio il tg3 ha mandato in onda il video delle telecamere che svela finalmente l’esatta dinamica dell’incidente in cui Ramy Elgalm, 19 anni, ha perso la vita lo scorso 24 novembre. Nelle immagini dello schianto si vede la volante dei carabinieri urtare lo scooter con alla guida Fares Bouzidi, 22 anni e senza patente. L’inseguimento era cominciato nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 novembre quando nei pressi di via Rosales i carabinieri intimano l’alt a due ragazzi a bordo di un T-Max che decidono di proseguire la loro corsa senza fermarsi. Sono 24 minuti di una corsa folle e spericolata tra le vie del centro di Milano, i due ragazzi da zona Melchiorre-Gioia si dirigono verso il Corvetto in zona sud. Lungo il tragitto, proprio nei pressi del palazzo di giustizia, Ramy perde il casco forse a causa di un dosso. Come si evince nei video delle dashcam in dotazione alle vetture dei carabinieri e dalle telecamere di sicurezza disseminate lungo il percorso, i due fuggitivi sfrecciavano pericolosamente nelle vie del centro mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica.

Una corsa disperata che si è conclusa tragicamente all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, dove Ramy è rimasto incastrato tra la Giulietta dei carabinieri e il palo del semaforo. Subito dopo l’impatto si sente una voce provenire dalla radiomobile “Il ragazzo è caduto? Bene!” e per il legale della famiglia ci sarebbero gli estremi per l’omicidio volontario. Secondo i carabinieri, i ragazzi avevano precedenti per droga e reati contro il patrimonio e non si sono fermati al posto di blocco in quanto poco prima avevano messo a segno una rapina. Tra i loro effetti personali al momento del fermo c’erano due passamontagna, 2mila euro, una collanina d’oro, uno spray al peperoncino e un coltello a serramanico tutto sembra ricondurre al bottino di un furto.

di Angelo Annese