Centrato da una lastra persa da un tir, muore giovane medico

L’incubo di ogni automobilista ogniqualvolta ci si imbatte in un tir col carico pieno si è concretizzato per Marco Giannini, un medico di 38 anni, centrato da una lastra di metallo che non gli ha lasciato scampo. Una volta colpita, la sua BMW ha perso il controllo ed è precipitata dal viadotto della Firenze-Pisa-Livorno finendo in un canale. Per l’uomo, un medico, non c’è stato scampo.

Si cerca di comprendere meglio come sia stato possibile che un lastrone di diverse tonnellate si sia sganciato improvvisamente dal tir che viaggiava in direzione opposta. L’uomo si stava recando al lavoro, a Livorno, dove per l’Unità di Farmaci Antiblastici si occupava delle preparazioni dei farmaci chemioterapici.

L’allarme è stato lanciato da diversi automobilisti che hanno assistito al terribile impatto e poi al volo di una decina di metri dal cavalcavia. Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei sommozzatori.