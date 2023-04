Bullismo follia

“È come l’Ebola, deve togliersi di mezzo. Si dovrebbe suicidare”, queste erano le frasi scritte in una chat di ragazzini delle scuole medie per discriminare una loro compagna

“È come l’Ebola, deve togliersi di mezzo. Si dovrebbe suicidare”. Già a leggerle queste frasi fanno rabbrividire. Ancora di più se si pensa che a scambiarsele erano un gruppo di ragazzini delle scuole medie e quella che per mesi è stata definita – per fortuna a sua insaputa – “come l’Ebola” era una loro compagna di scuola di appena 13 anni.

Una chat di gruppo ribattezzata Anti-Ebola e il cui scopo era insultare e deridere, oltre che sottoporre i partecipanti a “prove” come passarle accanto senza sfiorarla, come fosse un’appestata. O imitarne la postura. Lei di qualcosa si era resa conto ma per fortuna della chat ha saputo solo una volta che una delle partecipanti, pentita, ha deciso di raccontare tutto.

Ora il gruppetto rischia l’accusa di stalking e incitamento al suicidio. L’ennesimo esempio di come, anche tra i più piccoli, ci siano fenomeni di sopraffazione e bullismo che non devono mai essere sottovalutati.

Di Annalisa Grandi