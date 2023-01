La lezione di un clochard

Eppure chi non si dà pace è colui che l’ha soccorsa, un clochard di nome Simone. Non si dà pace perché aveva le cuffie e stava ascoltando la musica, non ha sentito quella lite violenta. Non si dà pace perché l’ha vista morire davanti ai suoi occhi. Non si dà pace e dice che avrebbe dato la sua vita, per salvarla. Che la sua di vita, quella vita da emarginato, in fondo non ha poi così tanto valore. E invece la vita di Simone ha un valore immenso, anche se lui dice di no. Simone ci dimostra come che definiamo gli “ultimi”, gli emarginati, in una storia tragica come questa rappresentano il meglio dell’umanità. Ci dimostra che la violenza si ferma anche grazie a chi non si volta dall’altra parte. Non è servito a salvare Martina, e non è certo colpa di questo clochard. Ma è un messaggio che vale la pena tenersi stretto. Di un uomo che non ha pronunciato una sola parola in difesa di se stesso, che anzi si autoaccusa pur non avendo nessuna colpa. Mentre spesso, ed è successo anche in questo caso, si tende a puntare il dito e autoassolversi.