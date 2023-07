Continua a perseguitarla nonostante i domiciliari: lei si suicida

La prima domanda, e quello che andrà accertato è come sia potuto succedere. Eppure, è successo che un uomo, condannato a 11 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni, nonostante fosse agli arresti domiciliari abbia continuato a perseguitare la donna di cui aveva abusato.

Una storia tragica perché lei, rumena come lui, il 28 giugno era andata a denunciare, in provincia di Caltanissetta, le continue minacce subite. Minacce continuate anche dopo la condanna in secondo grado di lui. In pratica lo stesso uomo, con cui aveva avuto una relazione, condannato in due gradi di giudizio a 11 anni per averla stuprata, continuava a terrorizzarla. Nonostante gli arresti domiciliari in attesa della sentenza definitiva.

Dopo la nuova denuncia, e in tempi record, era stato disposto il suo trasferimento in carcere. Solo che il 30 giugno lei si è tolta la vita. Probabilmente sopraffatta da una situazione che le sembrava senza via d’uscita. La Procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo e andrà chiarito come, sia stato possibile che le minacce e le persecuzioni siano continuate. Solo che ormai, per questa 33enne, è troppo tardi.

di Annalisa Grandi