Cosenza, il blitz della polizia nella casa dove venne ritrovata la neonata rapita – IL VIDEO

Nel video, gli attimi drammatici del ritrovamento della piccola Sofia, la neonata rapita in ospedale a Cosenza da Rosa Vespa. Il blitz della polizia mostra come all’arrivo dei poliziotti la madre di Vespa apra la porta dicendo: “Noi non c’entriamo nulla, vi giuro, non sapevamo niente”.

La piccola verrà poi salvata dagli agenti che la riporteranno nelle braccia della sua vera mamma.

Di Matilde Testa