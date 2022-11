Da Valganna a Rogoredo, spacciatori nel bosco

Ci sono zone che nell’immaginario collettivo sono sinonimo di quella quiete e quella tranquillità che si ritrova lontano dai grandi centri abitati. Ma quelle aree verdi e boschive rappresentano un obiettivo anche per la criminalità. Succede in Valganna, provincia di Varese, fra la vegetazione e i sentieri che vengono percorsi da turisti e appassionati di camminate all’aria aperta: in mezzo agli alberi, tra la fitta vegetazione, si nascondono vere e proprie basi dello spaccio. Accampamenti di fortuna, tende e bivacchi, stanno a segnalare le zone in cui i pusher si nascondono e portano avanti i loro traffici.

Per terra, camminando in mezzo ai boschi, si trova di tutto: a cominciare dai resti dei bivacchi, fino ad armi e bossoli. E ancora, libri paga degli spacciatori dove vengono registrate le dosi vendute. Se ne parla meno rispetto ad altre realtà: per chi vive a Milano esempio ne è il famigerato boschetto di Rogoredo. Eppure per chi vive in queste zone la situazione è drammatica. Anche perché a comprare quella droga, che scorre a fiumi tra gli angoli più reconditi dei boschi, sono molti giovani che in questi piccoli paesi ci vivono. I genitori disperati provano a lanciare allarmi, c’è stata una raccolta firme, ci sono stati diversi interventi per cercare di porre un freno a una situazione che sembra però incontrollabile. C’è un consigliere comunale, Matteo Bariani, che da tempo si batte perché se ne parli. Perché accendere i riflettori su certe situazioni significa spingere affinché gli interventi siano più incisivi. Quei boschi, perfetti per delle passeggiate autunnali, sono diventati pericolosi soprattutto per chi con il mondo della droga non c’entra nulla.