Demichelis, sospendono l’avvocato per foto osé

Che l’avvocato Alessandra Demichelis (con la “o” per sua esplicita volontà) sia tutt’altro che indifferente alla luce dei riflettori è pacifico. Che la cosa non sia sfuggita agli occhi degli autori tv altrettanto. L’hanno infatti arruolata nel cast di “Pechino Express”, il reality di cui s’è appena conclusa l’edizione 2023. Della sua idea (originale) dell’‘abito’ del principe del foro si potrebbe discutere all’infinito. Che abbia senso, però, infliggerle una sospensione di 15 mesi per aver pubblicato sul proprio profilo Instagram fotografie non strettamente inerenti alla professione forense ci pare francamente eccessivo. Includiamo nel ragionamento anche gli scatti con qualche accenno sexy.