Denunciata la mamma di Kata per lesioni aggravate

Katherine Alvarez Vasquez, la mamma della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno dall’ex hotel Astor a Firenze, è stata denunciata: avrebbe aggredito al volto con un coltello una donna in discoteca.

“Mi sono difesa” ha dichiarato Katherine alla polizia che non ha ancora ritrovato l’arma. La vittima, una 21enne anch’essa di origini peruviane, è stata prontamente trasportata al pronto soccorso dove le sono stati applicati dei punti di sutura.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della presunta aggressione a mano armata.