Docente picchiata a Castellammare di Stabia: spunta presunta sexy chat

Continua ad infittirsi la vicenda della professoressa di sostegno della scuola media “Catello Salvati”, in provincia di Napoli, pestata a sangue da 30 genitori. Una violenza che i medici hanno certificato con un grave trauma cranico. Ora però – come riportato dal Corriere – emergono dei dettagli molto inquietanti sulla vicenda: stando alle dichiarazioni di alcune mamme, sarebbe stata scoperta una presunta sexy chat, un gruppo WhatsApp, in cui faceva parte sia l’assistente di sostegno che altri 6 alunni dell’Istituto. Chat in cui – stando alle dichiarazioni delle madri – sarebbero stati postati messaggi audio con “esplicite allusioni sessuali”. Questo il motivo principale che avrebbe spinto il gruppo di mamme ad intervenire in maniera così aggressiva nei confronti della docente.

La chat, che si chiamerebbe “la saletta”, è ora al centro dell’inchiesta e sarebbe il perno delle accuse mosse nei confronti dell’insegnante.

Di Matilde Testa