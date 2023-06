Dolore e dignità in un ultimo bacio

Un bacio, un ultimo momento di vicinanza. Un’immagine forte che però rende la dimensione della tragedia della famiglia di Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco morto a Rimini dopo essere stato picchiato dal buttafuori di una discoteca.

Il padre, che come lui era vigile del fuoco, ha scelto di pubblicare l’immagine dell’ultimo bacio al figlio, ricoverato in rianimazione. Prima che morisse. Prima che i suoi organi, come lo stesso padre di Tucci ha raccontato, venissero donati affinché, si legge nel post “tanti angeli che aspettavano di essere salvati continueranno il loro percorso terreno accanto a te”.

C’è la dignità, pur nel dolore straziante, il ringraziamento per la vicinanza, per l’affetto. Parole piene di dolore ma comunque colme d’amore, quelle di questo padre che ha visto strapparsi un figlio, senza alcun motivo. Una foto, l’ultima, che è toccante ma che la famiglia ha voluto rendere pubblica. La foto che rende la dimensione di tragedie che restano incomprensibili.

Eppure accadono. La follia di chi ha picchiato fino a uccidere. Così distante dalla dolcezza dell’ultimo bacio di questo padre.

di Annalisa Grandi