Roma, cade albero per il forte vento: morta una donna a Colli Aniene

Una donna è morta travolta da un albero caduto oggi a Roma, molto probabilmente per il forte vento, in via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene. Un’altra donna è rimasta ferita. Sul posto la polizia e il 118.

La vittima, Francesca Ianni, aveva 45 anni. Si trovava al parco Livio Labor con i tre figli minori, illesi. La donna era seduta su una panchina insieme all’altra donna rimasta ferita, anche lei della stessa età, che è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I e sarebbe in gravi condizioni. A quanto apprende l’Adnkronos il parco verrà posto integralmente sotto sequestro. Sul corpo della 45enne non verrà invece effettuata l’autopsia in quanto la dinamica dell’accaduto sarebbe chiara. Il corpo della donna verrà portato all’obitorio del Verano.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, contro ignoti. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il pm di turno Mario Dovinola. L’albero su disposizione dell’autorità giudiziaria verrà sequestrato.

“Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni avvenuta a causa della caduta di un albero nel parco di Colli Aniene” dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “È una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della città ai familiari”. “Vivo qui da 50 anni ed è sempre stato così. Nessuno ha fatto niente. Il ponte è oltre un anno che è chiuso: una trave si è staccata una volta ferendo un ragazzino. Spesso siamo noi ad allontanare dal parco i ragazzi. Qui non esiste manutenzione. Devono finire queste cose, tre bambini senza una mamma…”. Così un gruppo di residenti nella zona di Colli Aniene. “Quanti ne dovranno morire ancora? Dove sta il sindaco Gualtieri? Può succedere anche a me la prossima volta, magari mentre porto a spasso il cane”.