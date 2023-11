Due padri, due figli, un destino

Un padre, che sua figlia l’ha persa per sempre e che si rivolge alle donne, alle ragazze come Giulia, perché quello che è accaduto alla figlia non accada più. E poi un altro padre, che avrebbe preferito vedere morto anche suo figlio, che invece è vivo, ma accusato di un omicidio terribile. Due uomini diversi, i papà di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta. Due uomini che vivono drammi di dimensioni differenti, eppure in qualche modo simili nel non rivolgersi parole di odio. Capaci di prendere il telefono e chiamarsi, esprimendosi «vicinanza». Un gesto straordinario.

