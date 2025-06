Eruzione sull’Etna: allerta rossa per l’aeroporto -IL VIDEO

Eruzione sull’Etna. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, a provocare l’eruzione sarebbe stato un flusso piroclastico, probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est.

La fase eruttiva sta proseguendo con esplosioni stromboliane crescenti, di forte intensità e continue. Dal punto di vista sismico i valori dell’ampiezza del tremore sono attualmente elevati con tendenza all’aumento.

Per questi motivi, l’Ingv-Oe di Catania ha aggiornato l’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation) ha alzato al livello più alto, rosso. Al momento l’attività eruttiva non sembrerebbe impattare sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini

di Catania.

Di Matilde Testa