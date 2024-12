Filippo Turetta condannato all’ergastolo

Una condanna all’ergastolo che era praticamente inevitabile. Ma senza le aggravanti dello stalking e della crudeltà. È la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Venezia che ha condannato al carcere a vita Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il 22enne è stato condannato per omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere e porto d’armi. Non sono state però riconosciute le aggravanti: quella dello stalking e quella della crudeltà. Riconosciuto invece che ci fu premeditazione, in quello che è stato definito “l’ultimo atto di controllo” di Turetta nei confronti di Giulia.

Ucciderla perché non voleva che avesse una vita senza di lui. Il padre di Giulia in aula ha commentato che “giustizia è stata fatta” ma ha anche voluto sottolineare che tanto che “La violenza di genere non si combatte con la prevenzione non con le pene. Abbiamo perso come società, io come essere umano mi sento sconfitto, come papà non cambia niente perché ho perso tutto”

di Annalisa Grandi