“Fleximan” piemontese incastrato dalle telecamere

Arrestato un cittadino ossolano di 50 anni, incastrato dalle telecamere. In Veneto abbattuto ieri l’ultimo autovelox, trovato un biglietto: “Fleximan sta arrivando”

Finisce così la breve ma intensa “avventura” del “Fleximan” piemontese, responsabile del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità sulla statale 337 in Val D’Ossola. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e all’intervento dei carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, un cittadino ossolano di 50 anni – già noto alle forze dell’ordine – è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato: oltre 2.000 euro il valore del danno stimato.

L’uomo potrebbe essere un precursore perché le sue “imprese” risalgono al mese di novembre, prima di quelle registrate in Lombardia e Veneto, dove il numero di autovelox distrutti sale a 13, l’ultimo abbattuto due notti fa lungo la strada provinciale 46 “del Piovego”, nel comune padovano di Villa del Conte. Questa volta, però, il ritrovamento della colonnina è stato accompagnato da un foglio con scritto: “Fleximan sta arrivando”.