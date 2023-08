Foggia, il capanno degli orrori non c’è più

Il capanno degli orrori non c’è più. Ecco la foto che aspettavamo. Da diverso tempo vi stiamo raccontando la vicenda di quella struttura abusiva in cui erano rinchiusi dei cani in condizioni terribili in via Almirante, a Foggia. Dopo le nostre denunce, dopo gli esposti di associazioni e partiti, finalmente c’era stato il sopralluogo della ASL. Che però aveva stabilito non destassero preoccupazioni le condizioni dei due cani ritrovati in vita. Sì perché non sappiamo quanti ce ne siano stati, in realtà, in questo periodo, in quella struttura già posta sotto sequestro nel 2021.

Fino a poche ora fa ci risultava che uno dei due cani, il pastore tedesco, fosse stato portato in canile mentre un altro cane, di cui vi avevamo mostrato il video, era ancora lì. Ebbene finalmente non solo anche il setter è stato portato via. Ma la struttura, lo ribadiamo abusiva, è stata smantellata. Verrebbe da dire meglio tardi che mai. Ma soprattutto, lo ribadiamo: denunciare, raccontare, parlare, è l’unico modo per mettere fine a certi orrori.

Di Annalisa Grandi