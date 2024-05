Friuli Venezia Giulia: tre giovani dispersi per la piena del Natisone

Sono tre i giovani dispersi (un ragazzo e due ragazze) in Friuli Venezia Giulia dopo essere stati travolti dalla piena del fiume Natisone. Stando alle prime informazioni, non ancora confermate, i tre potrebbero essere di origini rumene e residenti in Friuli. Sul fatto gli investigatori stanno mantenendo il massimo riserbo e cercando riscontri definitivi con i familiari dei dispersi.

Secondo la ricostruzione finora riportata, l’allarme sarebbe stato lanciato dagli stessi ragazzi tramite un cellulare, intorno alle ore 13.30, ma il livello dell’acqua del Natisone è salito in pochi minuti e i tre ragazzi sono stati trascinati dalla corrente. Inutile il tentativo dei giovani di stringersi in un abbraccio, forse nel tentativo di resistere alla violenza del fiume in piena.

Ora i vigili del fuoco sono alla ricerca dei giovani, mentre il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, sta seguendo la drammatica vicenda: “Ci sono due elicotteri che stanno sorvolando la zona, uno del 118 e uno dei vigili del fuoco. Inoltre ci sono i sommozzatori. C’è anche un’imbarcazione dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il livello dell’acqua sta ancora aumentando. Una preghiera per loro – ha dichiarato il sindaco in un post su Facebook – esiste anche un filmato che strappa il cuore”.



