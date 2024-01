Funerali Giovanna Pedretti, lo striscione contro lo stampa

Alcuni partecipanti hanno srotolato, per questo,”.

Durante l’omelia anche Don Enzo Raimondi ha voluto aggiungere altri elementi a questa scomparsa in cui aleggia ancora mistero e indignazione pubblica: “C’è il giudizio sommario, senza appello, senza misericordia, di chi parla senza sapere, senza conoscere. Il rincorrersi, senza alcun filtro, dei sospetti, pesanti come macigni”, ha dichiarato, aggiungendo che “da una parte c’è una comunità provata, come la nostra, desiderosa solo di essere vicina alla famiglia e di regalare l’ultimo saluto a Giovanna, per restituirle quello che le è stato tolto. Dall’altra il chiedersi come fare per evitare tragedie simili. Come impedire ai leoni da tastiera di riversare impunemente il loro odio, dimenticando il potere distruttivo che possono avere anche semplici parole, che è il significato della massima ‘Ne uccide più la lingua che la spada’“.

di Raffaela Mercurio