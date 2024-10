Furto di umanità

Rubati nel cimitero di Padova in cui è seppellito i giocattoli del piccolo Tristan, bimbo affetto da leucemia che nulla ha potuto contro la malattia

Amava Spiderman, e le macchine. Tristan Poropat non aveva ancora compiuto 4 anni quando le leucemia se l’è portato via. Così i suoi genitori, sulla sua tomba di bambino, accanto alla scritta “mio piccolino cuore di mamma” avevano messo proprio i suoi giocattoli preferiti.

Peccato che qualcuno, nel cimitero di Padova dove il bimbo è sepolto, si sia divertito a rubarle, quelle macchinine. Ricordo di un bimbo che non c’è più, ricordo di una piccola vita spezzata dalla malattia.

Un furto odioso, che aggiunge dolore al dolore dei genitori. Che hanno lanciato un appello, condiviso anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, affinché chi ha compiuto questo orrore si renda conto del gesto e riporti quei giocattoli lì dov’erano. Giocattoli che forse non valgono molto a livello economico ma che rappresentavano la gioia di Tristan. E che erano, per i suoi famigliari, un modo per ricordarlo nel sorriso.

di Annalisa Grandi