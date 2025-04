Gaia Caputo, nuovi dettagli sconvolgenti: picchiata dall’ex mentre teneva in braccio il figlio. La storia di Gaia Caputo, che aveva raccontato mostrando i lividi e i segni delle percosse dell’ex, aveva sconvolto tutti. Anche per la scelta di questa donna di mostrarsi, dopo che il padre di suo figlio l’aveva brutalmente aggredita e aveva cercato di buttarla giù dal belvedere di Pozzuoli. Lui, Claudio Almirante, è in carcere e accusato di tentato omicidio. Ma mano a mano che proseguono le indagini emergono altri dettagli sconvolgenti su questa vicenda. In particolare ci sarebbe un video in cui l’uomo picchia Gaia con calci e pugni mentre tiene in braccio il loro bimbo di due mesi.

Un video realizzato dalla stessa donna con il telefono cellulare, e ora agli atti. E ancora, l’uomo avrebbe picchiato la donna anche prima, quando era incinta al quarto mese di gravidanza.

L’episodio del belvedere, raccontato da Gaia in un video in cui descriveva l’ennesimo pestaggio, quello che poteva essere fatale, sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie di soprusi, vessazioni e aggressioni. Lui, l’ex compagno, il padre di suo figlio, che dopo l’ultimo episodio è stato fermato, intanto resta in carcere. Ma si cercano ancora le altre due persone che erano con l’uomo e che avrebbero partecipato al brutale pestaggio di questa ragazza che oggi dice, senza girarci intorno: “Appena lo liberano torna e mi ammazza”.

Parole che mettono i brividi. E c’è da auspicare che tutte le misure possibili per garantire protezione e sicurezza a Gaia e al suo bambino saranno messe in campo. Anche perché, come lei stessa ha detto, il suo poteva essere “l’ennesimo femminicidio” in settimane in cui di tragedie già ne abbiamo raccontate tante. E anche solo una sarebbe comunque troppa.

Di Annalisa Grandi