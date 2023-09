Giovanbattista Cutolo, ucciso a 24 anni per un parcheggio

Un’estate di violenza, un’estate di fatti di cronaca che hanno colpito e sconvolto. Ultimo in ordine di tempo: l’omicidio a Napoli del 24enne musicista Giovanbattista Cutolo. Freddato sotto gli occhi della fidanzata per una lite per il parcheggio di uno scooter. E ancora una volta, come molto spesso abbiamo raccontato in queste settimane, il colpevole è un minorenne. Un sedicenne, per l’esattezza. Giovane all’anagrafe ma con un curriculum criminale già lungo. Un giovane di una delle tante “paranze” dei Quartieri Spagnoli, che sui social omaggiava tra gli altri un rapinatore 15enne rimasto ucciso nel 2020 mentre tentava di rapinare un carabiniere.