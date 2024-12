Gran Sasso, ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi

L’elicottero del soccorso alpino ha individuato i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi vicino a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, dallo scorso 22 dicembre. Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant’Arcangelo di Romagna, erano scivolati in un canalone nel Vallone d’Inferno, perdendo un guanto e uno scarpone. Per giorni le ricerche sono andate a singhiozzo, frenate dalle proibitive condizioni meteo. Stamattina si è finalmente alzato in volo un velivolo dotato del sonar di ricerca “Recco”, capace di individuare masse metalliche al di sotto della superficie innevata.

L’area di ricerca, dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi, era stata limitata nel raggio di 150 metri dall’ultima posizione nota degli alpinisti. Le squadre non avevano trovato alcuna traccia dei due dispersi. Già con l’ultimo contatto, avvenuto per via telefonica, le speranze di ritrovarli vivi si erano affievolite. I due avevano freddo e le voci erano piuttosto deboli.

L’elicottero si è alzato in volo due volte. Già dopo la prima, attorno alle 10:30, è arrivata la conferma. “Recco” aveva individuato degli oggetti metallici sotto la neve. Alle squadre a terra non ci è voluto molto, scavando, per individuare il primo dei corpi. Poco dopo, mentre il velivolo tornava a sorvolare la zona, un cane molecolare ha individuato il secondo cadavere. Ora i due saranno trasferiti a bordo del mezzo e portati a Teramo per le autopsie.

Di Umberto Cascone