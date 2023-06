Hawaii: pescatore viene attaccato da squalo tigre

Hawaii: quella che sembrava una normale escursione in kayak per il pescatore Scott Haraguchi, si è trasformata presto in una situazione di estremo pericolo. Il pescatore, infatti, è stato improvvisamente attaccato da uno squalo tigre. Haraguchi, con la sua GoPro, è riuscito a filmare quanto di spaventoso gli è capitato; per fortuna, è riuscito a sopravvivere.

Si pensa che lo squalo tigre sia stato attirato da una foca ferita che si trovava nelle vicinanze del kayak e che, probabilmente, abbia scambiato proprio il kayak per una preda. Inoltre, il giorno dopo, nella stessa zona, è stato avvistato un altro squalo – della lunghezza di ben 6 metri – e la spiaggia locale è stata chiusa per sicurezza.