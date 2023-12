Il gatto Toby torna a casa dopo 11 anni

“Un miracolo di Natale”: la storia del gatto Toby, tornato a casa dopo ben 11 anni. Una di quelle storie a lieto fine che riscaldano i cuori

A Natale manca ancora un pochino ma questa è una di quelle storie a lieto fine che riscaldano i cuori: è la storia del gatto Toby, adottato nel 2012 da una famiglia inglese. Era stato il regalo di compleanno voluto dal figlio più piccolo di una coppia, che oggi ha 23 anni e allora ne aveva 12. Il suo compagno inseparabile. Toby però si era perso, quando la famiglia aveva traslocato. Da allora di lui nessuna notizia.

Fino a oggi. Toby infatti, incredibilmente, è stato ritrovato. Per tutti questi anni aveva vissuto come randagio in un magazzino fino a quando una signora aveva deciso di prenderlo e provare a controllare il suo microchip. Aveva così scoperto che quello non era affatto un randagio, ma un gatto smarrito da ben undici anni.

E così, proprio poco prima di Natale, all’età di 14 anni, Toby è finalmente tornato a casa.

di Annalisa Grandi