Il legale della famiglia di Sharon Verzeni: “Non si parli di raptus”

Non bisogna parlare di “raptus”: è deciso Luigi Scudieri, il legale della famiglia di Sharon Verzeni, che respinge in ogni modo l’idea del “raptus improvviso” di cui si è parlato riguardo Moussa Sangare, il killer di Sharon. Sangare – che ora si trova in cella da solo, sotto stretta vigilanza – aveva dichiarato: “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”.

“Ho sentito parlare in queste ore di ‘raptus improvviso’, di ‘scatto d’ira’ e ‘assenza di premeditazione’. Tuttavia faccio notare che il signor Moussa Sangare sarebbe uscito di casa con ben quattro coltelli e prima di uccidere Sharon ha avuto tutto il tempo di minacciare anche altre due persone. Queste farebbero bene a farsi avanti” dichiara Luigi Scudieri, che prosegue: “Mi ha molto stupito che si sia parlato di ‘verosimile incapacità’ subito dopo il fermo, prima ancora di un esame completo di tutti gli atti”.

di Mario Catania