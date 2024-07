Il padre a Filippo Turetta: “Non sei l’unico. Hai avuto un momento di debolezza”

La prima conversazione in carcere dopo la cattura del figlio, Filippo Turetta, responsabile della morte della giovane Giulia Cecchettin: un’intercettazione che lascia senza fiato e già all’interno del fascicolo processuale.

“Eh va beh! Hai fatto qualcosa però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Devi farti forza. Non sei l’unico. Ci sono stati parecchi altri”, avrebbe detto il padre.

E poi ancora, nello stesso colloquio dello scorso 3 dicembre: “Ci sono altri 200 femminicidi! Poi avrai i permessi per uscire, per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato te, non ti devi dare colpe perché tu non potevi controllarti”.

Il processo è fissato per il 23 settembre davanti alla Corte d’assise di Venezia. Filippo Turetta dovrà rispondere di diverse accuse: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dal legame affettivo passato e dallo stalking, occultamento di cadavere, porto d’armi e sequestro di persona. I legali della famiglia Cecchettin hanno chiesto l’ergastolo.

di Margherita Medici