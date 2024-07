Aeroporti, banche, tv, supermercati e ospedali sono completamente in tilt in tutto il mondo a causa dei problemi informatici delle piattaforme Microsoft

Aeroporti, banche, tv, supermercati e ospedali sono completamente in tilt in tutto il mondo a causa dei problemi informatici delle piattaforme Microsoft

Aeroporti, banche, tv, supermercati e ospedali sono completamente in tilt in tutto il mondo a causa dei problemi informatici delle piattaforme Microsoft

Aeroporti, banche, tv, supermercati e ospedali sono completamente in tilt in tutto il mondo a causa dei problemi informatici delle piattaforme Microsoft

Aeroporti, banche, tv, supermercati e ospedali sono completamente in tilt in tutto il mondo a causa dei problemi informatici delle piattaforme Microsoft. Sono numerosi i computer bloccati con schermata blu, senza la possibilità di essere riavviati. Un problema che ha fermato voli da Sidney a Berlino e fino al Regno Unito. Colpiti anche la Borsa di Londra e il più grande operatore ferroviario del Paese.

In Italia, Aeroporti di Roma segnala che “nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici”. Al momento risultano ritardi – tra i 60 ed i 90 minuti – per i voli diretti a New York, Chicago, Detroit, Atlanta, Boston, Filadelfia, Alicante, Barcellona, Londra, Manchester ed Edimburgo.

A creare il più grande blackout informatico della storia non è stato un attacco hacker ma un errore di aggiornamento di un agente software che sta provocando guasti informatici su larga scala. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende ed amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.

“Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema”, ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l’interruzione all’1:30 di venerdì, orario della costa est americana.



Di Claudia Burgio