Il sindaco di Forte dei Marmi contro la festa vip e chi “fa come gli pare credendo di poterla passare liscia”. Nella cittadina del turismo dei famosi è andata in scena una festa sulla spiaggia con tanto di video social, naturalmente. Peccato che i gestori del bagno che l’hanno organizzata avessero chiesto autorizzazioni solo per un evento di tenore ben diverso. È finita con i tavoli davanti al mare e persino una macchina di lusso in spiaggia.

“La festa così come si è svolta non è stata mai autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli” ha detto il sindaco. È intervenuta la Polizia Municipale ovviamente. Ma resta il concetto che il primo cittadino ha espresso in modo chiaro ed efficace: cercare di attirare ospiti famosi non giustifica la mancanza di rispetto delle regole. Anche se a volte non sembra così.

Di Annalisa Grandi