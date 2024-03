Ilaria Capponi parla in tv di disturbi alimentari, Mariotto e Platinette la deridono

Imbarazzante. Tanto che il filmato è stato prontamente fatto sparire da RaiPlay. Troppo tardi perché si evitasse il giusto polverone scatenato da quanto accaduto alcuni giorni fa nella puntata della trasmissione “Italia Sì” dove la modella Ilaria Capponi ha raccontato del bodyshaming subito quando sfilava in passerella, dell’ossessione per la magrezza, di aver visto modelle come lei che mangiavano cotone, pure di tamponare i morsi della fame. Una testimonianza che avrebbe dovuto raccogliere la solidarietà e la comprensione degli ospiti in studio invece Guillermo Mariotto ha chiosato che le modelle è “meglio vestirle che dargli da mangiare”. E che in fondo non c’è nulla di male a mangiare del cotone.

Proprio Mariotto, che quando aveva incontrato la Capponi l’aveva definita troppo grassa per sfilare per lui. Ai suoi commenti si era aggiunta Platinette che, mentre la ex modella usciva dallo studio, aveva commentato “però ha il culo basso”. Insomma, una vera saga dell’orrido. Platinette si è scusata, Mariotto no. E fa specie perché passiamo il tempo a parlare di politicamente corretto, a condannare il bodyshaming. Perché si parla di disturbi alimentari e poi si deride una persona che ne ha sofferto. E allora invece di ammantarsi di bandiere, forse bisognerebbe partire da chi va in tv. Davanti a milioni di persone. Che dovrebbe essere d’esempio. Invece in questo caso, tutto il contrario.

di Annalisa Grandi