Immigrazione senza integrazione

Basta farsi un giro in una qualunque nostra grande città, da Nord a Sud: scopriremo aree dove l’integrazione è utopia e la tensione è latente. Aree dove c’è un’altissima concentrazione di immigrati e non certo arrivati da poco. La sensazione, passeggiando o incrociando sguardi e parole carichi di diffidenza, è che si siano poco o nulla integrati. Anche perché sono aree dove sono “loro” in maggioranza e pertanto la percezione è di quartieri che richiamano il modello fallimentare delle banlieue francesi, dove una sorta di extraterritorialità ha finito per incancrenire il problema e sfavorire la vera integrazione. Capita a Milano così come a Torino, a Firenze, a Bologna e via a scendere lungo lo Stivale. Anche chi ci vive da anni non crede in una vera possibilità di integrazione. Ci si guarda a vicenda con sospetto. Alle difficoltà di alcuni italiani – da riconoscere, prima di condannare – di comprendere il tessuto sociale che cambia, fa da contraltare la percezione di questi immigrati di essere una “città nella città”. Come se non ci fosse meltin’pot possibile, con l’effetto di non renderlo realizzabile. Anche alcuni dei più giovani, cresciuti frequentando le nostre scuole, si sentono stranieri e spesso senza vere possibilità di futuro. Diventano i giovanissimi che spacciano, i ragazzini che si accoltellano in strada, i membri delle baby gang. Diventano una bomba a orologeria. Non si sentono veramente accettati e, non percependo di avere le stesse possibilità dei coetanei italiani, finiscono per vivere di espedienti. Con una rabbia palpabile e soprattutto pericolosa.