In tv solo cronaca nera

Chi è avvezzo frequentatore di palinsesti televisivi lo sa bene: oramai la cronaca nera la fa da padrone. Non conta l’orario, non contano il canale né il volto che conduce. I programmi sono spesso una copia carbone dell’altro, con qualche elemento ‘di stile’ a variare una melodia sempre uguale. Come ci si sia abituati allo stridente accostamento di musica strappalacrime, voce narrante e dolore non è chiaro, ma ormai pare non si possa più fare a meno di questo miscuglio, la cui bilancia pende sempre più sul piatto della spettacolarizzazione che non su quello dell’informazione.



Non stupisce quindi di sentire giornalisti ipotizzare coinvolgimenti e sottotrame degne di Hollywood, insinuando il dubbio anche dopo che la magistratura ha già diradato le nebbie del caso di turno. Si dirà che gli alti ascolti dimostrano che la gente evidentemente vuol vedere tutto questo, ma la verità è che alla televisione (tutta) manca piuttosto il coraggio di proporre qualcosa di diverso a cui far affezionare il pubblico. E non stiamo parlando per forza di cultura, sia mai che si venga presi per pazzi. Andrebbe bene anche un divertissement qualsiasi che diverga dal solito spartito.



E se un tempo le piattaforme di streaming si distinguevano dalla tv generalista per la capacità di proporre prodotti diversi, ora per cercare nuovo pubblico tra le fasce più tradizionaliste eccole sfornare anche loro serie di dubbio interesse sul caso di cronaca x. Appiattimento totale painted black.



Di Federico Arduini