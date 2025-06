Incendio all’Università della Tuscia (Viterbo): disperso un operaio – IL VIDEO

Un vasto incendio si è sviluppato nella sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo, divampato poco dopo le dieci, si è propagato anche a un’altra palazzina del blocco C del polo del Riello, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Un operaio risulta disperso. Studenti, docenti e personale sono stati allontanati da uffici e aule. Oltre agli edifici universitari, evacuata l’area circostante per 500 metri, compreso un albergo. Si è reso necessario anche l’intervento di un’unità specializzata dell’esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nell’operazione di spegnimento.

Il vasto rogo ha costretto a procedere all’immediata evacuazione di chi si trovava negli uffici e nelle aule. Una densa colonna di fumo è visibile da molte zone della città. Le fiamme si sono propagate dal tetto dove erano in corso dei lavori. Poi il fuoco è arrivato anche ai laboratori sottostanti di chimica e genetica dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossido di azoto. Da qui la necessita di creare cordone di evacuazione con un raggio di 500 metri dalla palazzina in fiamme.

Uno degli operai che stavano lavorando sul tetto mancherebbe all’appello. Le autorità lo stanno cercando, ma finora dell’uomo non ci sarebbe traccia. “A seguito dell’incendio sviluppatosi presso la sede Unitus di Agraria, si invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni. Sul posto la polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso. Si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro”, recita un post su Facebook del comune di Viterbo.

Di Giorgio Patto