Ischia a un anno dall’alluvione

Campi Bisenzio come Ischia, praticamente un anno fa. Lo stesso, doloroso iter fra emergenza, famiglie sfollate, acqua mista a fango e dolore, le prime stime per l’emergenza, lo stato di calamità. Sull’isola campana il ricordo è ovviamente ancora vivo, il 26 novembre 2022 è fissato negli occhi.

Si è tornati alla vita di tutti i giorni e in estate ci sono stati tanti turisti, soprattutto stranieri. Una parte degli italiani, scossi dalle immagini dell’alluvione, ha deciso di non salire sul traghetto o sull’aliscafo per Ischia. C’è empatia, comprensione per i toscani che provano a resistere e anche il fisiologico timore che presto Ischia, nel passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria, perda visibilità e attenzioni, come già avvenuto negli scorsi decenni.

«Il nostro animo è segnato dal dolore, nessuno ci restituirà le 12 vittime dell’alluvione, penso soprattutto ai minori. Quelle immagini peseranno sui nostri cuori, ma possiamo dire che le piogge intense delle ultime ore le stiamo vivendo con animo più sereno rispetto a dodici mesi fa, perché il piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio sta procedendo e devo dare meriti al governo e alle istituzioni che ci sono vicine». Il racconto è del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale.

Il Comune che amministra fa parte della zona rossa ed è praticamente agganciato a Casamicciola Terme, devastata da quella frana che si è portata via vite, sogni, progetti di tante famiglie ischitane. In circa un anno si è proceduto allo sganciamento dei massi, alla ripulitura degli impianti fognari, alla pulizia degli alvei tombali. Qui c’è anche il primo centro che dispone di una sala monitoraggio in tempo reale dei canali della montagna. Si è fatto quel che non si faceva da decenni.

Il sindaco di Lacco Ameno racconta che sono stati spesi circa 80 milioni di euro, mentre la relazione annuale della struttura commissariale per l’emergenza retta da Giovanni Legnini (che è anche commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto 2017) ha stimato in 1,2 miliardi di euro la cifra per la ricostruzione di Ischia. «Presto finiranno e per trovare la somma stimata dal commissario Legnini vorrei che per Ischia ci fosse una legge ad hoc come la 102/1990 per la Valtellina. Ci sarebbero così i fondi distribuiti nel tempo per completare il lavoro di ricostruzione» spiega Pascale.

Una richiesta da lui fatta per la prima volta un anno fa, mentre nelle scorse settimane la Banca europea per gli investimenti (Bei) ha prodotto uno studio per contribuire a valutare le conseguenze del cambiamento climatico sull’isola di Ischia e individuare le migliori soluzioni per mitigarne gli effetti. L’obiettivo è anche quello di definire i requisiti per la progettazione tecnica della ricostruzione post sisma e gli interventi contro il dissesto idrogeologico, al fine di ricostruire e migliorare la resilienza delle aree colpite.

di Nicola Sellitti