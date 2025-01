La banda Robin Hood colpisce in tutta Italia contro B&B

Nuova azione in tutta Italia della “banda Robin Hood” contro i B&B: imbrattati con colla e sticker gli smart locker utilizzati per gli affitti brevi

Nella notte, nuova azione in tutta Italia della “banda Robin Hood” contro i B&B: gli attivisti hanno imbrattato con colla e sticker gli smart locker utilizzati per gli affitti brevi, con di istruzioni per il sabotaggio fai da te.

“Non è una questione di sicurezza. Non è una questione di decoro. La casa è un diritto, non una gallina dalle uova d’oro”, si legge sui manifesti affissi nei vari quartieri. Da Nord a Sud. Tra le città colpite: Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo. In molti hanno “risposto” positivamente alla chiamata degli attivisti, che cercano di sabotare un modello turistico “che alimenta le disuguaglianze, nega diritti e favorisce la speculazione”, affermano i Robin Hood.

“L’emergenza casa è nazionale, e necessita soluzioni messe in campo dal governo. Gli effetti negativi del turismo non sono che una diramazione di un sistema che non garantisce il diritto alla casa ai suoi cittadini – si legge nel comunicato – Ministra Santanché, saboteremo il vostro turismo fino a che non ci saranno risposte concrete al disagio che questo settore causa”.

Intanto nel pieno centro di Roma spunta uno striscione con la scritta “stop affitti brevi-Santanchè vogliamo risposte”, gli attivisti hanno voluto così denunciare la situazione in città con l’Anno Santo. “A Roma il Giubileo è iniziato, e una celebrazione che dovrebbe alleviare le disuguaglianze, redistribuire le ricchezze e condonare i debiti, non è altro che un catalizzatore dell’avidità dei proprietari immobiliari che sfruttano i flussi turistici per appesantirsi le tasche – spiegano gli attivisti – Robin Hood non è interessato a prendere da quelle tasche, ma è intenzionato a interferire con questo meccanismo di ingiustizia. Serve una vera moratoria agli sfratti”.



Di Claudia Burgio