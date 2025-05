La nave scuola Cuauhtémoc urta il ponte di Brooklyn a New York

Sabato 17 maggio, la nave scuola Cuauhtémoc della marina militare messicana ha urtato il ponte di Brooklyn a New York, causando la morte di 2 marinai e il ferimento di almeno altri 19, tre dei quali in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto mentre il veliero a tre alberi transitava nell’East River con ben 277 persone a bordo, molte delle quali imbracate sugli alberi della nave.

Il veliero – che è l’equivalente della nostra Amerigo Vespucci – si trovava a New York nel contesto di una missione diplomatica e di addestramento. La tappa era parte di un tour mondiale che prevedeva 22 destinazioni. Questa nave, infatti, viene considerata a tutti gli effetti come un’ambasciata galleggiante. Questo viaggio attraverso i porti di ben 15 paesi, tra cui Kingston (Giamaica), L’Avana (Cuba) e Cozumel (Messico), aveva la finalità di promuovere l’addestramento dei cadetti e la cultura navale messicana.

Sabato sera alle 20:26 (ora locale), la nave stava lasciando gli Stati Uniti alla volta dell’Irlanda mentre i cadetti erano impegnati nell’alzare il cosiddetto “Gran Pavese”. Questa antica tradizione cerimoniale prevede di issare una serie di bandiere colorate lungo le sartie (i cavi che sostengono gli alberi), dalla prua alla cima degli alberi e poi fino alla poppa, secondo uno schema prestabilito. È una tradizione decorativa utilizzata per occasioni istituzionali come celebrazioni nazionali, visite ufficiali o, come in questo caso, per omaggiare la città ospitante. Questo spiega la presenza dei cadetti sugli alberi maestri e sulle sartie.

Il tragico incidente sarebbe riconducibile a un’improvvisa perdita di potenza del motore che ha lasciato la nave in balìa della corrente. Gli alberi – alti 43 metri – hanno urtato la parte inferiore del ponte, che invece si trova a circa 41 metri d’altezza. L’episodio si è svolto davanti a decine di persone accorse per assistere all’evento, e i video — ripresi da ogni angolazione — hanno rapidamente fatto il giro del web.

Le autorità, tra cui il sindaco di New York Eric Adams e la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, hanno espresso cordoglio e avviato un’indagine. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre la marina messicana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’accaduto.

Il Cuauhtémoc è un brigantino a palo con scafo in acciaio, costruito nei cantieri navali Astilleros Celaya S.A. di Bilbao, in Spagna. Varato il 9 gennaio 1982, è entrato ufficialmente in servizio il 29 luglio dello stesso anno. Si tratta dell’ultima di una serie di 4 unità realizzate a Bilbao, tutte ispirate al progetto del veliero tedesco Gorch Fock. L’imbarcazione misura 90,5 metri in lunghezza, considerando l’alberatura, e dispone di una superficie velica di 2.368 metri quadrati.

Di Angelo Annese